Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk içinde yaşıyor "Küresel İnsani Yardım Raporu 2018" verilerine göre, dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

“Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre, dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nde kıtlık, kuraklık, çatışmalar ve doğal afetler gibi nedenlerle yardıma muhtaç kişilerin durumu bir kez daha gündeme geldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünyadaki çatışmalar ve felaketler nedeniyle hayatta kalabilmek için son çare olarak uluslararası yardıma muhtaç duruma düşen kişi sayısı 201 milyonu geçti.

Suriye, Yemen ve Güney Sudan’da devam eden çatışmalar, milyonlarca kişinin acı çekmesi ve yerinden edilmesine neden olurken, Karayipler’de doğal felaketler ile Afrika Boynuzu’ndaki kuraklık ve gıda güvensizliği çok sayıda kişinin hayatını son derece olumsuz etkiledi. Geçen yıl ayrıca Rohingya nüfusunun Myanmar’dan kitlesel olarak yerlerinden edilmesini zorunlu kılan şiddet ve zulme de tanık olundu.

Yemen, Suriye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu birçok ülkede devam eden şiddet ve karışıklıkların yanı sıra Nijerya gibi diğer ülkelerde yaşanan yeni salgınlar, insani yardıma olan ihtiyaçları artırdı. Birçok kriz, çatışmanın yanı sıra doğal afet ve zorla yerinden edilmeyle sonuçlanan felaketlerin bir araya gelmesiyle karmaşık hal aldı.

EN ÇOK İHTİYAÇ SURİYE VE YEMEN’DE

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün “Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre, dünya genelinde 134 ülkedeki 201 milyondan fazla insanın uluslararası insani yardıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor.

Yemen, Suriye, Etiyopya, Irak, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Afganistan, Somali, Kenya, Haiti, Malawi, Kolombiya, Sudan, Çad, Zimbabve, Mali, Ukrayna, Kamerun, Lübnan, Pakistan, Burundi, Ürdün, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Nijer, Filistin, Mozambik, Madagaskar, Libya, Angola, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal ve Myanmar geçen yıl en çok insani yardıma muhtaç kişilerin yaşadığı ülkeler olarak sıralanırken, bu kişilerin beşte birinden fazlası (yüzde 23,5) sadece Suriye, Yemen ve 3,5 milyon Suriyeliyi misafir etmesi nedeniyle Türkiye’de bulunuyor.

Söz konusu ülkelerin 21’inde geçen yıl krizler devam etti ve bu durum çok sayıda insanın uluslararası insani yardıma muhtaç hale gelmesine neden oldu. Bu ülkelerin 29’unda da aynı anda birden fazla krizle karşı karşıya kalındı. Bu ülkelerden Etiyopya, Nijer, Pakistan, Somali, Güney Sudan ve Sudan aynı anda üç kriz türünü de yaşadı.

2 MİLYAR YOKSUL, 753 MİLYON AŞIRI YOKSUL

Nüfusun 2 milyarı günde 3,2 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan ve kriz riskiyle karşı karşıya kalan “yoksul”lardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 47’si kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumda bulunan ülkelerde yaşıyor.

Günde 1,9 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan “aşırı yoksul” kişi sayısı ise 753 milyon. Söz konusu kişilerin de yüzde 59’u kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumdaki ülkelerde bulunuyor. (MİLLİYET.COM)