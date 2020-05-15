AB’nin İngiltere’ye yönelik hukuki süreç başlattıdığı duyuruldu

\r\n\r\nAB Komisyonu, \u0130ngiltere\u2019ye birlik kurallar\u0131na uymad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in resmi tebligat g\u00f6nderildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019deki mevzuatlar\u0131n serbest dola\u015f\u0131m hakk\u0131na sahip AB vatanda\u015flar\u0131n\u0131n kapsam\u0131n\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekilen a\u00e7\u0131klamada, \u0130ngiltere\u2019de bu alanda al\u0131nan idari kararlara itiraz imkanlar\u0131n\u0131n da k\u0131s\u0131tl\u0131 oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu uygulamalar nedeniyle \u0130ngiltere\u2019nin AB vatanda\u015flar\u0131n\u0131n serbest dola\u015f\u0131m \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, i\u015f\u00e7ilerin serbest dola\u015f\u0131m \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve yerle\u015fme \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc hakk\u0131ndaki kurallar\u0131 ihlal etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin AB\u2019den ayr\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen halen ayr\u0131l\u0131k anla\u015fmas\u0131nda belirlenen ge\u00e7i\u015f s\u00fcrecinde bulundu\u011fu an\u0131msat\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bu s\u00fcre\u00e7te \u0130ngiltere\u2019nin AB mevzuat\u0131n\u0131 uygulamakla y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, AB vatanda\u015flar\u0131n\u0131n ve aile \u00fcyelerinin serbest dola\u015f\u0131m\u0131 ile ilgili kurallara uymad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u0130ngiltere\u2019ye y\u00f6nelik hukuki s\u00fcrecin ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, \u0130ngiltere\u2019nin s\u00f6z konusu alanlardaki eksiklikleri 4 ay i\u00e7erisinde d\u00fczeltmesi gerekti\u011fi belirtildi.