Portekiz’de olağanüstü hal Cumartesi gecesi sona erecek

Portekiz Cumhurbaşkanı, ülkede coronavirüs salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü halin Cumartesi günü sona erdireleceğini duyurdu.

AFP’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa 15 günlük olağanüstü halin Cumartesi geceyarısı sona ereceğini söyleid ve “umarız gelecekte bu önlemi tekrar kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

Ancak De Souza normal faaliyetlere “aşama aşama” geri dönüleceği uyarasında da bulundu.

Başbakan Antonio Costa’nın Perşembe günü geri dönülebilecek faaliyet alanlarını açıklaması bekleniyor.

Costa gelecek Salı günü de ülkenin en büyük üç futbol kulübü Benfica, Porto ve Sporting Lisbon’un başkanlarıyla, lige en erken Haziran başında geri dönülmesini ele alacak.

Portekiz’de şu ana dek toplam 24.322 koronavirüs vakası tespit edildi ve 948 kişi hayatını kaybetti.