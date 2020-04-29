Londra’daki Covid-19 ölüm oranı İkinci Dünya Savaşı ‘The Blitz’ döneminin dört haftasındaki sivil kayıp oranını geçiyor

Londra’da 17 Nisan’a kadar olan dört haftalık sürede Covid-19’dan ölenlerin sayısı, başkentin İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından aralıksız bombalandığı ‘The Blitz’ olarak bilinen dönemin en ağır dört haftasında ölen sivillerin sayısını az bir farkla geçti.

Ulusal Arşivler’in verilerinin, Milletler Topluluğu Savaş Kayıpları Komisyonu verileriyle kıyaslanması sonucunda Blitz döneminde Londra’da 4.677 kişinin öldüğü ve 4 Ekim 1940’a kadar süren 28 günlük dönemde Londra’daki mezarlıklara gömüldükleri görülüyor.

BBC’nin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine dayandırdığı hesaplamaya göre bu yıl 17 Nisan’a kadar olan dört haftalık sürede Londra’da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4.697.

Bu dört haftanın ilk haftası, yani 27 Mart’ta biten hafta Covid-19 bağlantılı ölümlerin en çok yaşandığı zaman dilimi oldu. Gelecek hafta resmi olarak açıklanacak verilerin, dört haftalık süreçteki can kaybının, The Blitz döneminde kaydedilenden daha fazla olduğunu göstermesi bekleniyor.