Karantina yasağına uymayan İngiliz sarhoş gözaltına alındı

Bütün dünyayı etkisine alan koronavirüs salıgınıyla mücadele eden Yunanistan’da karantinada kalması gerektiği halde dışarı çıkan ve sarhoş olan bir İngiliz vatandaşı gözaltına alındı.

Atina’nın Vula semtinde 26 yaşındaki sarhoş İngiliz vatandaşını zapt edebilmek için 14 polis memuru seferber edildi.

Sarhoş olduğu ve kriz geçirdiği görülen 26 yaşındaki gencin otomobillerin aynalarını kırdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan İngiliz vatandaşının, olay çıkarmaya başlamanda iki saat önce Londra’dan geldiği ve 14 gün evde karantinada kalması gerektiği halde dışarı çıktığı tespit edildi.

Polislerin karakola götürmeye çalıştığı 26 yaşındaki şahsın öfkelendiği ve memurlara tükürmeye başladığı belirtildi.

Kelepçeyle karakola götürülen şahıs hakkında polise direnme suçlamasıyla iddianame hazırlanırken, kendisini karantinaya almadığı için de 5 bin evro para cezası kesildi.

Olay çıkartan İngiliz vatandaşıyla muhatap olan 14 polis memurunun ise ihtiyat amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.