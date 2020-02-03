27 yıldır Fransa’da yaşayan İngilizin vatandaşlık başvurusu reddedildi

Fransa’nın güneybatısında yaşayan Mark Lawrence adlı İngilizin Fransız vatandaşlığı için yaptığı başvuru reddedildi.

27 yıldır Fransa’da yaşayan ve artık kendisini Fransa’nın bir vatandaşı olarak gören Mark Lawrence, Brexit sonrası buradaki oturumunu garanti altına almak için vatandaşlık başvurusunda bulundu. 48 yaşındaki marangoz ustası Lawrence, başvurusunun reddedildiğini öğrendiğinde şoke oldu.

Yaşadığı bölgede tanınan biri haline gelen Lawrence, AFP’ye yaptığı açıklamada “Benim evim burası. Kafamda kendimi Fransız hissediyordum. Şimdi evimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Ne tam İngilizim ne de Fransız.” diyor.

Lawrence’ın vatandaşlık alabilmesi için başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 30 bini aşkın kişi destek verdi.

27 yıldır Fransa’da yaşayan Mark Lawrence: Kendimi Fransız hissediyordumAFP

Fransız yetkililer, İngiliz vatandaşının başvurusunu ‘geliri düşük’ gerekçesini göstererek reddetti.

Fransa hükümetinin, kendisinin geliri düşük olduğu için devlet yardımı talep edeceğinden korktuğunu dile getiren Lawrence, “Bugüne kadar bir kuruş yardım almadım. Hatta bundan sonra da hiçbir şey istemeyeceğimi yazılı olarak ifade etmeyi düşünüyorum.” diyor.

Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin ‘Türkiye’ye siyasi bağlılığı’ nedeniyle reddetti

5 çocuk sahibi Lawrence’ın son üç çocuğu Fransa’da doğmuş.

Hayatına Fransa’da devam etmeye kararlı görünen Lawrence, gelirini artırmak için yeni yollar arayacağını ve yeniden başvuru yapacağını söylüyor.

Fransa’da vatandaşlık başvurusu reddedilen bir kişi 2 yıl sonra yeniden başvurabiliyor.

İsveç, 27 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verdi

Diğer İngiliz vatandaşları gibi, Lawrence da Fransız vatandaşlığı olmadığı için bundan sonra AB ülkelerinde yaşadıkları bölgede yerel seçimlerde oy kullanamayacak.