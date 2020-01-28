Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizince kriz çıktı

Danimarka’da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili Jyllands-Posten gazetesinde çıkan bir çizimde, Çin bayrağındaki 5 yıldız yerine virüs sembolleri kullanılmasına Pekin yönetimi tepki gösterdi.

Çin bayrağında kırmızı zemin üzerinde, sol üst köşede büyük yıldızın etrafında dört küçük yıldız yer alırken, gazetenin dünkü sayısında yayımlanan çizimde, yıldızların yeni tip koronavirüsün sembolüyle değiştirildiği görülüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Çin’in Kopenhag Büyükelçiliğinin internet sitesinde yapılan açıklamada, Çin’in gazetede çıkan bu çizimden ötürü ‘çok öfkeli olduğu’ belirtildi.

‘Çin halkından özür dilenmesini talep ediyoruz’

Açıklamada, “Jyllands-Posten’in ve (çizer) Niels Bo Bojesen’in hatalarını kabul ederek, kamunun önünde Çin halkından özür dilemesini talep ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Danimarka’da 30 Eylül 2005’te Jyllands Posten gazetesinde, Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürler de yayınlanmıştı.

Karikatürler, İslam dünyasında büyük öfkeye neden olmuş, birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019’da Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019’da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha ‘gizemli hastalığın’ görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan’a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan’da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal’de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin’den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya’ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515’i buldu.