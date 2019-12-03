40 yıl sonra Çekya vatandaşlığını geri kazandı

20. yüzyılın en etkili romancılardan biri olarak gösterilen Milan Kundera, 1970’li yıllarda ülkesini terk etmesinin ardından kaybettiği Çekya vatandaşlığını 40 yıl sonra geri kazandı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Çekya büyükelçisi Petr Drulak’ın, ünlü yazar Milan Kundera ve eşi Vera’ya 28 Kasım’da vatandaşlık belgelerini teslim ettiği belirtildi.

Haber, Çekya’nın Pravo gazetesi tarafından internet siteleri üzerinden duyuruldu. Petr Drulak gazeteye yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok mutlu oldular. Bunun hayatlarını değiştirecek bir an olmadığının farkındalar ama kesinlikle sembolizmini hissettiler, ki onlar için bu çok önemliydi” dedi.

Kundera’ya vatandaşlığını geri verilmesi süreci, Paris’te kendisini ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babis’in teklifiyle resmen başlamıştı.

Şu anda 90 yaşında olan Kundera, 1950’de antikomünist faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Komünist Parti’den atılmıştı. Ülke genelinde nefret edilen bir figür haline gelen ünlü yazar, 1975’te o dönemki adıyla Çekoslovakya’yı terk edip Fransa’ya yerleşmişti. Bundan dört yıl sonra 1979’da hükümet Kundera’nın Çek vatandaşlığını elinden almıştı. Kundera iki yılın ardından 1981’de Fransız vatandaşı olmuştu.

Ülkesini nadiren ziyaret eden Milan Kundera’nın anavatanıyla birlikte anıldığı son olay 2008’de yaşandı. Yerel bir gazete Kundera’yı komünist yönetim sırasında ‘polis muhbiri’ olmakla suçlamış, ünlü yazarsa buna ‘katıksız yalan’ karşılığını vermişti.

Ödüllü yazarın en çok bilinen eserlerinden biri olan ‘Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’ isimli kitabı 80’lerin sonuna kadar anavatanında yasaklı kalmıştı.