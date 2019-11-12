Fransa’nın Atlantik sahillerine yüzlerce kilo kokain vurdu

EKİM ortasından beri kokain paketlerinden geçilmez haldeki Fransa’nın Atlantik kıyısında halka, “Yüzde 90’a varan saflıkta olmasından ötürü aşırı dozdan ölüm tehlikesi var, sakın ellemeyin” uyarısı yapılıyor. Kalite belirten ‘Diamante’ yazılı paketlerden çıkan kokain miktarı 763 kiloya ulaştı ki, değeri 60 milyon euroyu aşıyor.

Fransa, son haftalarda toplamda yüzlerce kiloyu bulan ve en saf kokainle diğer uyuşturucu maddeleri içeren paketlerin Atlantik Okyanusu sahillerine vurmasının şaşkınlığı içinde. Her gün sahillerde yeni paketler bulunurken, Rennes kenti savcılığı kokainin yüzde 90’a varan saflıkta olmasından ötürü sağlığa çok büyük tehlike arz ettiği uyarısında bulundu. Bölge halkına “Paketleri görenler ellemesin ve kullanmasın, doğrudan polisi veya jandarmayı arasın. Bir yerden başka yere götürmek bile 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır” çağrısı yapılıyor.

Le Figaro gazetesi, ilk paketin 18 Ekim’de Vendee’ye bağlı Saint-Jean-de-Monts’da bulunduğunu, ardından her sahilde paketlere rastlandığını yazdı. Rennes kenti savcılığı “Şüpheli paketler Loire-Atlantique bölgesinden Landes bölgesine dek tüm plajlarda bulundu” açıklamasını yaptı.

Sözkonusu bölgenin kıyı uzunluğu 500 kilometreyi geçiyor. Bugüne dek denizden toplanan kokainin miktarı 763 kiloya ulaştı ki, değeri 60 milyon euroyu aşıyor.

Paketler önce şeffaf selofan, ardından siyah plastikle paketlenmiş ve üzerine ‘Diamante’ veya ‘Brillante’ yazıları basılmış halde. Bu sözlerle kokainin en üst düzey saflığına atıf yapıldığı sanılıyor.

Kokain paketlerinin nereden geldiği, nasıl kıyıya vurduğu araştırılıyor. Şimdiki halde polis ve savcılık, kokainin menşeinin Güney Amerika olduğu ve kaçakçılık yapılan bir tekneden fırtına sırasında denize düştüğü ya da arıza nedeniyle denize salındığı görüşünde.