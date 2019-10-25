Kız arkadaşının tutulduğu cezaevine zorla girmeye çalıştı

Almanya’da aşk acısı çeken bir genç, kendisinden ayrılan kız arkadaşını ikna etmek için onun tutulduğu cezaevinin duvarlarını aştı, hücresine tırmandı. İtfaiyecilerin aşağıya indirebildiği gencin, ilişkisini kurtarıp kurtarmadığı ise bilinmiyor.

Almanya’nın kuzeybatısındaki Vechta kentinde geçen hafta yaşandığı belirtilen olayda, 18 yaşındaki genç telefonda kendisinden ayrılan kız arkadaşının tutulduğu cezaevine girmeye çalıştı.

Yetkililer gencin, dört metrelik cezaevi duvarına aşmak için elektrik direğine tırmandığını düşünüyor. Duvarın dikenli tellerine takılmaması için gencin kıyafetlerinin çoğunu çıkardığı da belirtiliyor.

Burayı aşarak hükümlülerin bulunduğu bölüme yönelen genç, kız arkadaşının ilk katta bulunan demir parmaklıklı hücresine ulaştı. Cezaevi görevlileri tarafından fark edilen âşık genç, aşağıya inmeyi reddetti. Genç, ancak itfaiyecilerin olay yerine gelmesiyle indirilebildi.

Genç adamın tüm bu süreci hafif bir yaralanmayla atlattığı belirtildi. Ancak olayın ardından yetkililer güvenlik önlemlerini artırmaya karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak elektrik direklerinin dikenli telle çevrileceği duyuruldu.

BASIN ‘ROMEO’YA BENZETTİ

Genç adamın zorla cezaevine girmeye çalışmak yerine neden bir görüş ayarlamadığı bilinmiyor. Aynı şekilde, kimi görmeye çalıştığı ya da ilişkisini kurtarıp kurtaramadığı da belirsizliğini koruyor.

Gencin, mülke izinsiz girmekle suçlanabileceği belirtiliyor.

Alman basını, genci her gece Juliet’in balkonuna tırmanan Romeo’ya benzetti.