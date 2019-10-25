Saatler bu pazar 1 saat geri alınıyor

Yaz saati uygulaması 27 Ekim Pazar günü sona eriyor. Britanya’da saatler 02.00’den itibaren bir saat geri alınacak.

Yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulama 1972’den bu yana uygulanıyor.

Türkiye’nin son verdiği yaz saati uygulaması sebebiyle İngiltere ile arasındaki zaman farkı 3 saate yükselecek. Yani Türkiye’de saatler 12’yi gösterdiğinde İngiltere’de saat 9 olacak.