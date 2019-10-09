Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Kıbrıs açıklaması

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rum Kesimi basınında çıkan haberlere göre, Yunan Bakan, Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile ayrı ayrı görüştü.

Christodoulides ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, Türkiye’yi Rum Kesimi’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içerisinde provokatif davranmakla suçlayarak, “Kıbrıs, yalnız değildir” dedi.

Dendias, Türkiye’yi, “Kendi talihsiz seçeneklerinin yarattığı çıkmazlar nedeniyle tek başına kalmış, sorun yaratıcı bir ülke” olarak niteledi.

Mevkidaşı ile Kıbrıs meselesindeki son durumu ele alan Dendias, Kıbrıs meselesinin dış politikalarındaki en büyük endişe olmaya devam ettiğini belirtti.

Dendias, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve egemen haklarına karşı kabul edilemez Türk provokasyonları ve yasa dışı faaliyetlerinin devam ettiği ve maalesef yoğunlaştığı bir dönemde konuştuk” dedi.