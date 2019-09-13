“Avrupalı yaşam biçimi göçe karşı olmamalı”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 1 Kasım’da görevi kendinden devralacak halefi Ursula von der Leyen’in yeni kabinesindeki görev dağılımında göç konusunu ‘Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak’ adlı dosyaya dahil etmesini eleştirerek, “Avrupalı yaşam biçiminin göçe karşı olması fikrinden hazzetmiyorum. Esasen uzaklardan gelenleri kabul etmek Avrupalı yaşam biçiminin bir parçası” dedi.

Euronews’e konuşan Jean-Claude Juncker, Avrupalı olmanın ırk ve uyruk gözetmeden herkese saygı duymayı gerektirdiğini vurguladı. Juncker, 1 Kasım’da kendinden görevi devralacak Von der Leyen’in başkanlığa seçilme sürecinin ise şeffaf olmadığını öne sürdü.

İNGİLİZLER ‘YARI ZAMANLI’ AVRUPALI

Konuşmasında Brexit konusuna da değinen Juncker, Brexit’in hem İngiltere hem de AB için bir kayıp olacağını kaydederek, konunun referanduma götürülmesini ‘hata’ olarak değerlendirdi. Komsiyon Başkanı, AB’nin İngiltere’ye 40 yıl boyunca birliğin bir parçası olduğunu söylediğini ancak Londra yönetiminin ortak politikalara katılım konusunda isteksiz davrandığını ifade etti. Junker “İngilizler zaten başından beri ‘yarı zamanlı’ Avrupalıydı. Bizim ‘tam zamanlı’ Avrupalılara ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.