Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı

Fransa’nın doğusundaki Epinal kasabasında banyosunda tamirat yaparken başı merdivene sıkışan bir kişi beş gün sonra kurtarıldı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan 60’lı yaşlardaki adamın başı merdivenin basamaklarına sıkıştı.

Beş gün boyunca bilincini yitirmeyen adamı Cuma günü kendisini ziyarete gelen kız kardeşi buldu.

Adamın başının şiştiği ve telefona uzanamadığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan adamın beş gün boyunca başına giden kan miktarının azaldığı ve vücudunun ciddi oranda su kaybettiği belirtiliyor.

Aspiratör bacasına sıkışan adam 48 saat sonra kurtarılmıştı

ABD’nin California eyaletinde, boş bir Çin lokantasının aspiratör bacasına sıkışan bir kişi iki gün sonra kurtarılmıştı.

San Lorenzo polis ve itfaiye ekiplerinin, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gitmişti.

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıkmış, bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi bir saatlik bir çabayla yukarı çekilmişti.

Adı açıklanmayan 29 yaşındaki kişinin, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülmüştü.

Vücudu susuz kalan adam hastaneye kaldırılmış ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Alameda Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan kişi için “Bir gün daha geçseydi, kurtaramayabilirdik” denilmişti.