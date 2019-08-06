İtalya’dan kurtarma gemilerine 1 milyon euroluk ceza düzenlemesi Akdeniz’de sığınmacılara yardım eli uzatan kurtarma gemilerine ve çalışanlarına bir milyon euroya kadar ceza öngören düzenleme İtalyan Senatosu’ndan geçti.

Akdeniz’de sığınmacıların hayatlarını kurtaran yardım örgütleri artık İtalyan karasularını ihlal etmeleri halinde daha da sert cezalarla karşı karşıya kalacak. Yardım örgütlerinin ülke karasularına izinsiz girmeleri durumunda 1 milyon euroya kadar para cezasına çarptırılması ve yardım gemilerine İtalyan otoritelerince el konulmasına olanak veren yasal düzenleme Senato’dan geçti. Yeni düzenleme para cezasının yanı sıra, İtalyan otoritelerinin karasularından çıkma yönündeki talimatlarına uymayan gemi kaptanlarının da tutuklanmasını ve 10 yıla varan hapis cezalarına çarptırılmasını öngörüyor.

İtalyan hükümeti yasalaşma sürecini hızlandırmak için sıkça izlenen bir yöntem olan güvenoyu yoluna başvurdu. Böylece daha önce de Temsilciler Meclisi’nde onaylanan tasarı, bir değişiklik yapılmaksızın güvenoyu almış oldu.İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yasanın, güvenlik güçlerine daha fazla yetki, sınırlarda daha fazla kontrol ve mafyayı yakalamak için daha fazla insan gücü öngördüğünü kaydetti. Göç karşıtı politikalarıyla tanınan ve bu yönde adımlar atan Salvini’nin Lig Partisi son kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en güçlü partisi konumunda.

İtalya’da halihazırda uygulanan ve karasularını ihlal eden yardım gemilerine 10 ila 50 bin Euro para cezası öngören düzenleme yoğun tartışmalara neden olmuştu. Geçen Haziran ayında insani yardım gemisi Sea-Watch 3’ün kaptanı Carola Rackete, İtalya’nın Lampedusa Limanı’na izinsiz yanaştığı için gözaltına alınmıştı.Rackete, Akdeniz’den kurtardıkları 42 sığınmacıyla birlikte yaklaşık iki hafta kadar denizin ortasında bekletildikten sonra gemideki sığınmacıların durumunun giderek kötüleşmesi üzerine bu kararı almak zorunda kaldığını söylemişti.

Yardım gemileri geri adım atmıyor

Ancak öngörülen cezalara rağmen yardım örgütleri, özellikle Libya üzerinden Avrupa’ya geçebilmek umuduyla adeta bir ölüm yolculuğunu göze alan sığınmacılara yardım eli uzatmaktan geri durmuyor. İnsani yardım örgütleri SOS Méditerranée ve Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Ocean Viking adlı yardım gemisi Libya kıyılarındaki kurtarma bölgesine doğru yola çıktıkları belirtiliyor.

Sea Eye örgütüne ait olan ve ismini 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmek isterken Bodrum açıklarında can veren üç yaşındaki Alan Kurdi’den alan geminin ise Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunduğu kaydedildi. Daha önce geminin kurtardığı sığınmacılar Malta’da karaya ayak basmıştı