Türk mühendis İstanbul’da öldü

Ayakları 50 numara olduğu için ehliyet alamayan ve günlerce gündemde kalan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, bayram tatili için gittiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

3 saat önce
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Ümit Tuncel.

Ayakları 50 numara olduğu için ehliyet alamayan ve günlerce gündemde kalan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, bayram tatili için gittiği İstanbul‘da hayatını kaybetti.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İSTANBUL’A GİTTİ

İngiltere’de yaşayan 2 metre 14 cm boyundaki Bilgisayar Mühendisi Ümit Tuncel, ailesi ile birlikte tatil için İstanbul Büyükçekmece‘ye gitti. Akşam sahilde dolaştıktan sonra eve gelen Tuncel, bir süre sonra fenalaştı.

KURTARILAMADI

Tuncel’in bu durumunu gören eşi hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeni için Tuncel’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AYAKLARI 50 NUMARA DİYE EHLİYET ALAMAMIŞTI

Ümit Tuncel, 2009 yılında İngiltere’de ayaklarının 50 numara olması nedeniyle ehliyet alamamış, bu nedenle de günlerce medyanın gündeminde kalmıştı. (HABERLER.COM)

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