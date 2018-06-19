Gruplardaki ilk maçlar bitiyor

FIFA Dünya Kupası’nda H grubunda bugün oynanacak iki maçla ilk karşılaşmalar tamamlanacak.

4 saat önce
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FIFA Dünya Kupası’nda H grubunda bugün oynanacak iki maçla ilk karşılaşmalar tamamlanacak. Saransk’ta Mordovia Arena’da saat 13.00’de Kolombiya ile Japonya karşılaşacak. Maç, BBC TV, 5 Live ekranlarında olacak.

Bu gruptaki diğer mücadele Polonya ile Senegal arasında geçecek. Moskova’daki Otkrytie Arena’daki maç saat 16.00’da başlayacak. ITV ve 5 Live kanalları yayınlayacak.

Kupada gruplardaki ikinci maçlar da start alıyor. Saint Petersburg’daki Krestovsky Stadium’da A grubuna dahil maçta ev sahibi Rusya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00. Yayın kanalları ise BBC TV ve 5 Live.

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