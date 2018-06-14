İngiltere’nin başarılı kömür tedarikçisi: Big K 40 YILI aşkın bir süredir İngiltere’de kömür ve kömür ürünlerinde bir marka olmayı başaran Big K Products UK Limited firması her geçen gün büyümeye devam ediyor.

40 YILI aşkın bir süredir İngiltere’de kömür ve kömür ürünlerinde bir marka olmayı başaran Big K Products UK Limited firması her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Kömür doğanın bizlere verdiği hiç şüphesiz ki en kullanışlı madenlerinden birisidir. Tabii her üründe olduğu gibi kömürün kalitesinin de önemi büyüktür. Kömürün kullanıcı tarafındaki kalitesi, istenilen sıcaklığı vermesi ve bunu uzun süre boyunca sağlayabilmesi ile değerlendirilebilir. Fakat özellikle Londra gibi dumansız hava sahası kontrolünün üst düzeyde tutulduğu bir kentte kömürün kalitesi zehirli gaz salınımıyla da ölçülmektedir.

Big K, kömür ürünlerinde müşterilerinin beklediği kalitenin haricinde, devletten onaylı olan DEFRA sertifikası ile istenilen tüm şartları karşıladığını kanıtlıyor.

1970’lerin başında sadece evlerde yakılan mangallar için kömür satışıyla ticaret hayatına başlayan Big K; günümüzde Waitrose ve Morrisons gibi dünya çapında dev marketlere satış yapabilecek konuma gelmiş.

RESTORANLAR ‘DİKKAT’ ETMELİ

Big K firmasının Satış Müdürü Mike Theodorou şunları söyledi:

“Biz restoranlar için özel imal edilmiş kömürler satıyoruz. Yanması kolay, uzun ömürlü, koku ve duman seviyesi en aza indirilmiş, etrafı kirletmeyen özel sertifikalı kömürleri müşterilerimize sunuyoruz. Biliyorsunuz Londra’da duman ve zehirli gaz kontrolü çok sıkı uygulanıyor. Restoranlarınızda kullandığınız kömürün devletten onaylı DEFRA sertifika belgesi yoksa ve birileri dumandan ve kokudan dolayı sizi şikayet ederse; görevliler işyerinizi kapatmaya kadar götürebiliyor. O nedenle bizim tüm ürünlerimiz DEFRA belgesiyle devlet tarafından onaylanmıştır, herhangi bir risk taşımamaktadır.” diye konuştu.

Big K; kömür siparişlerinizi Londra’nın her yerine ücretsiz olarak kapınıza kadar getiriyor. Tercih edilme sebeplerinden birkaçını; kalite, kapınıza kadar bedava teslimat (free delivery), risksiz, güvenilir ve ekonomik olması diye sıralayabiliriz.

Big K Products UK Ltd., Unit 20 Millmead Industrial Centre, Millmead Road Tottenham Hale N17 9QU adresinde bulunuyor. Siparişleriniz ve detaylı bilgi için; 0208 808 63 36 numaralı telefonu arayabilir ya da www.bigk.co.uk internet adresinden ulaşabilirsiniz.