Cyprus Garden’a yeni isimler geliyor KUZEY Londra’nın nezih ve kaliteli eğlence mekanı Cyprus Garden, eğlence dünyasının en kaliteli isimlerini kadrosuna katmaya devam ediyor.

KUZEY Londra’nın nezih ve kaliteli eğlence mekanı Cyprus Garden, eğlence dünyasının en kaliteli isimlerini kadrosuna katmaya devam ediyor.

Müşterilerine her zaman en iyiyi sunduklarını ve kendilerini her zaman bu yönde geliştirdiklerini belirten firma sahibi Ediz Hastunç şunları söyledi:

“Cyprus Garden ailesi olarak siz değerli müşterilerimize daha iyi bir eğlence sunabilmek için kadromuzu genişletiyoruz. Emrah Tak ve Tansel arkadaşlarımızı da Cyprus Garden ailesine katmış bunuluyoruz. Bu harika eğlenceyi, değerli müşterilerimiz 14 Nisan 2018 Cumartesi akşamından itibaren Cyprus Garden sahnesinde izleyebilecekler.”

Eğer sizde eğlence dünyasının en sevilen isimlerinden Emrah Tak ve Tansel’in muhteşem performanslarını izlemek ve Cyprus Garden’da harika bir gece yaşamak istiyorsanız mutlaka rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın.

Cyprus Garden’da rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç 07741341031 – Salih Turgut 07432452096 veya 02085279892 numaralı telefondan Cyprus Garden Restaurantı arayabilirsiniz.