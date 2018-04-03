Kanatlı Boğa heykelinin kopyası Londra’da Irak asıllı Amerikalı sanatçı Michael Rakowitz, Irak'ın Musul kentinde IŞİD tarafından 2015'te yıkılan Lamassu isimli kanatlı boğa heykelinin kopyasını yaptı.

Irak asıllı Amerikalı sanatçı Michael Rakowitz, Irak’ın Musul kentinde IŞİD tarafından 2015’te yıkılan Lamassu isimli kanatlı boğa heykelinin kopyasını yaptı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda açılışı yapılan ve sanatçının 10 bin boş hurma şerbeti kutusu kullanarak yaptığı heykel, tarihseverlerin akınına uğradı.

Çalışmasıyla ilgili bilgi veren Rakowitz, “12 yıl önce Irak Müzesinden yağmalanan 8 binden fazla eseri yeniden inşa etmeyi amaçlayan” Görünmez Düşman Olmamalı “adlı projeye başladım. Ancak Irak’ta savaş, arkeolojik alanları da kapsayacak şekilde genişledi” diye konuştu.

IŞİD’in Koruyucu Tanrı isimli Lamassu heykeli dahil yüzlerce yıllık birçok eseri tahrip etmesiyle sanat tarihi ağır bir yara almıştı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, “İnancımdan anladığım kadarıyla bana göre o heykelleri yıkanlar Müslüman değillerdi. Dinci fanatiklerdi. Güvensizliklerine dayanan kültürel mirasın yıkım eylemine giriştiler. Kim olduğun konusunda yeterince güvene sahipsen böylesi şeyler seni korkutmamalı. Ben arkamda Milattan Önce 700’lere uzanan kültürden ötürü övünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aslı eski Asur’un başkenti Ninova’da bulunan eser, Milattan Önce 700 tarihinde inşa edilmiş, günümüze kadar ayakta kalmıştı.

Eser, 2020 yılına kadar Trafalgar Meydanı’ndaki ‘Dördüncü Sütun’ isimli kaidede sergilenecek.(EURONEWS)