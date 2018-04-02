İngiltere Galileo programından çıkartılabilir

Brexit kapsmında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin uydu nevigasyon sistemi Galileo programından çıkartılabileceği belirtiliyor zira güvenlik konusunda bazı endişeler yaşanıyor. Konu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Uzay uzmanı Peter Selding konuya açıklık getirdi:

“Şu anda, Galileo ile ilgili belirli konularda, herhangi ihtiyatlı bir direktörün yapacağı gibi, Avrupa Komisyonu İngiltere’yi güvenlik konusunda belirli tartışmalardan uzak tutmayı hedefliyor.”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına sadece bir yıl kaldı.

İngiltere hükümetlerin kullandığı şifreli Galileo programlarına dahil edilmeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç Galileo programlarına erişimin sağlanması için teklifte bulundu.

Bu durum İngiliz işadanlarını da oldukça endişelendiriyor.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson “Avrupa Komisyonu’nun konuyu yeniden değerlendireceğini, tutumunu yeniden gözden geçireceğini ümit ediyoruz. Güvenlik ve savunma gibi çok önemli bir konunun siyasete alet edilmemesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Avrupalı yetkilier ise görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Alexander Winterstein konuyu düşüneceklerini ifade etti:

“Galileo progamı ile ilgili Avrupa Birliği’nin diğer ülkeler ile işbirliğini nasıl şekillendireceği konusunu düşünme zamanı geldi.”

Uzmanlar durumun bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğini belirtti:

“Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç ve İngiltere’nin sonuç itibari ile Galileo programına katılması bekleniyor.”

Brexit kapsamında İngiltere ile Avrupa Birlği arasında müzakereler birçok engele takılıyor. Londra’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmadan önce birçok soruna çözüm üretmesi gerekiyor.(EURONEWS)