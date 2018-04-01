Kübra Müjde’nin ‘Uyku yolculuğu’ sergisi

GENÇ ressam Kübra Müjde, İngiltere’deki ilk sergisinin hazırlıklarını tamamladı.

Başarılı ressamın ‘Uyku Yolculuğu’ adlı sergisi 31 Mart Cumartesi ve 1 Nisan Pazar günleri saat 17.00-19.00 arasında sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Şanlıurfalı genç ressam Kübra Müjde’nin hazırladığı ve sanatçı İlyas Kırkan küratörlüğünde ‘Uyku Yolculuğu’ sergisine Capeesh ev sahipliği yapacak. Sergide genç ressam Kübra Müjde’nin uyku üzerine yaptığı çalışmalar, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müjde’nin sergisinde Hakan Kılman ise trombonuyla müziksel bir şölen sunacak.

KÜBRA MÜJDE

Kübra Müjde, 1987 yılında Adana’da doğdu ve şu an Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde doktorasını yapıyor.

Müjde uyku üzerine yapmış olduğu farklı çalışmalarla yoğun ilgi görmekte ayrıca birçok sergi düzenleyerek, farklı topluluklardan ve ülkelerden çocuklarla atölyeler gerçekleştiriyor.