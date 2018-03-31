BAF Büyükelçilik binasına siyah çelenk bıraktı TÜRKİYE’DE Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri yöneticileri ve üyelerinin tutuklanmasının ardından gelen tepkilere Britanya Alevi Federasonundan da destek geldi.

TÜRKİYE’DE Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri yöneticileri ve üyelerinin tutuklanmasının ardından gelen tepkilere Britanya Alevi Federasonundan da destek geldi.

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) tarafından “Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri yöneticileri ve üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek, akademisyenler, aydınlar, gazeteciler, öğrenciler, kadınlar, tüm emek güçleri üzerindeki baskılara ve savaşa karşı hayır demek için” Londra Büyükelçiliğe siyah çelenk bırakıldı.

28 Mart Çarşamba saat 11.00’de gerçekleşen protestonun ardından BAF’tan yazılı açıklama yapıldı:

“AKP Devleti iş başına geldiği günden itibaren Aleviler ve tüm Muhalif çevreler devletin zulmüne uğramaktadır. Ülkemiz İçinde halklara zulüm eden Erdoğan ve ekibi komşu ülkelerdeki Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere tüm mazlum halklara karşı savaş başlatmıştır.

Son olarak aralarında Genel Başkan Yardımcısı Erol Yeter’in de bulunduğu onlarca PSAKD üye ve yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltındaki onlarca kişi, farklı tarihlerde mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Bu tutuklamalar Alevilik inancı ve kültürü üzerinden yapılan çalışmaların suç sayıldığının kanıtıdır.

Gözaltı ve tutuklamaların sindirmeye yönelik olduğunu biliyoruz. Yöneticilerimize karşı yapılan haksız tutuklamaları asla kabul etmiyoruz. AKP, Alevi inancı ve Alevilere asla biat ettiremeyecektir. Bin yıllardır hiçbir diktatöre biat etmemiş olan Yolumuz ve YOL Erenlerimiz günümüzün zalimlerine de biat etmeyecektir.

KHK’larla işine son verilen ve açlığa mahkum edilmek istenen tüm aydın ve akademisyenler dostumuzdur ve mücadeleleri mücadelemizdir. Sözde Cumhurbaşkanın emri ile ‘terbiye edilmek istenen gazeteciler, aydınlar, kadınlar, siyasiler ve akademisyenler bu egemen zihniyete diz çökmeyecekler ve demokrasiyi savunmaya devam edecekler.

Cihatçı çetelerle işbirliği yapan AKP Afrin’de mazlumları katlediyor. Katledilen her mazlum can bizimde canımızdır. Bin yıl da geçse Kerbela’yı unutmayan bizler Afrin ve tüm mazlum katliamlarını unutmayacağız, sorumluların halklara hesap vermesi mücadelemizi devam ettireceğiz.

PSAKD Yöneticileri derhal serbest bırakılsın

KHK’larla işinden olan tüm Canların işinin iade edilmesini talep ediyoruz

AKP Devletinin eli ile yürütülen Kadın şiddeti ve tacizlerini lanetliyoruz

Eğitimi dinselleştiren gerici Erdoğan ve yandaşlarını kınıyoruz

Savaş çığırtkanlığı yaparak cinayet işleyen AKP devletini lanetliyoruz

Bir kez daha Bu Yol’da kaybettiğimiz Canlar adına Yol’umuzdan dönmeyeceğimize Yezit’e Lanet okuyacağımıza söz veriyoruz! Mazlumların Birliği Daim Olsun!”