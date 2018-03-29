Ramadan Mosque ile güvenilir cenaze servisi İNGİLTERE’NİN ilk Türk camisi olma özelliğine sahip olan Shacklewell Lane Mosque (Ramadan Mosque) 46 yıllık tecrübesi ile hizmet sunmaya devam ediyor.

İNGİLTERE’NİN ilk Türk camisi olma özelliğine sahip olan Shacklewell Lane Mosque (Ramadan Mosque) 46 yıllık tecrübesi ile hizmet sunmaya devam ediyor.

Din ve kültürümüzde cenazenin çok önemli bir yeri olduğuna değinen Ramadan Mosque Müdürü Erkin Ramadan Güney şunları söyledi:

“Camimiz 46 yıl önce Londra’da kurulan İngiltere’nin ilk Türk Camisi olma özelliğine sahiptir. Tecrübemiz ve konusunda deneyimli uzman kadromuz ile özellikle cenaze hizmetleri konusunda profesyonel hizmetler sunuyoruz. Her topluma ve inanca açık olan camimizde cenaze töreni ile ilgili olarak istenilen özel istekleri de yerine getirebiliyoruz. Cenazenizi bulunduğu yerden özel aracımızla alıyor, dinimizin gerektirdiği usullere uygun şekilde defnedilmeye hazırlıyor ve istenilen mezarlığa defnediyoruz.

Ayrıca cenazenizi Kıbrıs, Türkiye veya istediğiniz herhangi bir yere çok uygun maliyetlerle gönderebiliyoruz. Cenaze arabası, yıkama, cami, hoca parası, tabut parası dahil çok uygun fiyata yapabiliyoruz.”

Her konuda bilgi paylaşımına açık olduklarını ve asıl görevlerinin hayatlarını kaybeden kişilerin son yolculuğunda yakınlarına destek olmak olduğunu belirten Güney şunları ekledi:

“Bende annemi ve babamı kaybettim. Bu yüzden bu dönemde insanın ne kadar desteğe ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorum. Bunları deneyimlemiş biri olarak sormak istedikleri, danışmak istedikleri her konuda camimizin kapısı sonuna kadar açık. Kadromuzda bulunan uzman din adamlarımıza sormak istediğiniz tüm dini soruları sorabilirsiniz. Cenaze işlemlerinizi bizimle yapmasanız bile yardım ve bilgilendirme için bizi her zaman çekinmeden arayabilirsiniz.”

Ramadan Mosque Cenaze Servisi hakkında detaylı bilgi almak için 15 Shacklewell Ln, London E8 2DA adresini ziyaret edebilir, 07836 338 766 – 020 7249 2244 numaralarını arayabilir veya info@ukturkishislamictrust.co.uk adresine mail atabilirsiniz.