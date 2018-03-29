İslam alemi için mübarek üç aylar başladı

RAMAZAN ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başladı. Üç ayların ilk ayı recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart’ta da Regaip Kandili idrak edildi. Peki üç ayların önemi nedir ve bu aylarda ne gibi ibadetler yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur yaptığı açıklamada üç ayların “mana mevsimi” olduğu ifade etti. Allah’ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu söyledi.

“ÜÇ AYLAR DİYE BİR TANIM YOK”

Bodur, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in hadislerinde “üç aylar” diye bir tanımın olmadığını fakat Peygamber’in hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı.

Sonraki dönemlerde üç ayların önemli bir yer edindiğini belirten Bodur, “Aslında Regaip Kandili ve diğer geceler, bayramın gelişini bizlere haber veriyor.” dedi.