7 Kocalı Hürmüz seyirciyle buluşuyor

TÜRK Tiyatrosu’nun neşeli klasiklerinden “7 Kocalı Hürmüz”, Naz Yeni’nin yönetmenliğinde bu kez Arcola AlaTurka sahnesinde seyirciyle buluşacak.

19. yüzyılın sonlarında İstanbul, Taşkasap’ta yaşayan Hürmüz hepsi farklı mesleklerden ve birbirinden habersiz altı kocası ile yetinmeyip yedinci kocayı da gözüne kestirir ve sonunda amacına ulaşır. Ancak kocalarının eve geliş – gidiş zamanlarındaki çakışmalar onu içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bakalım 7 kocasını bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz bu durumdan kurtulabilecek mi? Alaturka ekibi bu güne kadar gerçekleştirdiği bu en büyük prodüksiyon için provalarına devam ediyor. “7 Kocalı Hürmüz” Arcola Tiyatro’da Creative/Disruption 18 Festivali kapsamında 8, 9, 10,11 ve 12 Nisan tarihlerinde sahnede olacak.