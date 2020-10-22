NASA’dan paylaşım: Ay ile ilgili heyecan verici bir haber paylaşacağız

2 hours önce
0 43 Bir dakikadan az

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazartesi günü Ay ile ilgili “heyecan verici” bir gelişmeyi paylaşacağını duyurdu.

ASA yaptığı son paylaşım ile gündemde.

Uzay ajansı Pazartesi günü Dünya’nın tek uydusu olan Ay ile ilgili “heyecan verici” bir açıklama yapacağını duyurdu.

Söz konusu paylaşımda açıklamanın NASA’nın resmi web sitesi üzerinden canlı yayın olarak yapılacağı bilgisinin altı çizildi.

Uzay ajansı toplantının konusunun Ay olacağını açıklasa da konu ile ilgili bir detay vermeye yanaşmadı

26 Ekim’de açıklamanın yapılacağı toplantı TSİ 19.00’da başlayacak.

Toplnatıya NASA’nın astrofizik birimi direktörü Paul Hertz’in yanı sıra Jacob Bleacher, Casey Honnivall ve Naseem Rangwala’nın da katılacağı belirtildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 mins önce
9

Astronotlar 196 gün sonra dünyaya geri döndü

37 mins önce
56

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 500 bine yaklaştı

2 hours önce
74

Elon Musk Mars yolculuğu için tarih verdi

6 days önce
1,128

Virüsü şoklayıp fotoğrafını çektiler: İlk kez bu kadar net görüldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.