Trump ve Biden, seçimler öncesi son kez karşı karşıya geliyor

2 hours önce
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ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde canlı yayınlanacak tartışma programında ikinci ve son kez karşı karşıya gelecek.

Bu tartışmanın, kamuoyu yoklamalarında eski başkan yardımcısı Biden’ın gerisinde görünen Trump’ın son şansı olabileceği belirtiliyor.

ABD’de başkan adayları 1976’dan beri seçimlerden önce televizyonlardan canlı yayınlanan tartışma programlarında karşı karşıya geliyor.

Geçen hafta yapılması planlanan ikinci tartışma Covid-19 teşhisi konulan Trump’ın sanal formatı reddetmesi nedeniyle yapılamamıştı.

Nashville’deki Belmont Üniversitesi’nde İngiltere saatiyle 02.00’te başlayacak bir-buçuk saatlik son tartışmanın moderatörlüğünü NBC’den Kristin Welker yapacak.

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