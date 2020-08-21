2020’nin en iyi akıllı telefonu ödülü sahibini buldu

Teknoloji dünyasının merakla beklenen Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından düzenlenen etkinlik sonuçlandı. En iyilerin seçildiği bu etkinlikte, en iyi telefon ödülü de sahibini buldu.

EISA; en iyi kamera ödülünü Huawei P40 Pro’ya en iyi katlanabilir telefon ödülünü Samsung Galaxy Z Flip ‘e veren iyi multimedya akıllı telefonu ödülünü ise Sony Xperia 1 II‘ye verdi.

Ayrıca en iyi akıllı saat alanında Huawei Watch GT 2, en iyi taşınabilir hoparlör alanında LG Xboom Go PL7 ve en iyi taşınabilir kulaklık amfisi olarak AudioQuest Dragonfly Cobalt ödülün sahibi oldu.