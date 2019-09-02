AKP’de Davutoğlu ve ekibi “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti içinde muhalif hareket başlatan ve geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, “AK Parti kendi eksenine dönmezse, yeni bir hâli yeni bir yol olarak bağlamak lazım. (…) Çok geç olmayan bir vakitte bu yeni bir yolun ana hatlarını milletimizle paylaşacağız. Yeni bir yol, yeni bir partiye yönelir mi? Yönelir.” diyerek yeni parti sinyali veren Davutoğlu ve ekibi için disiplin sürecini başlattı.

Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Davutoğlu’nun yanı sıra, kendisi ile birlikte hareket eden eski AKP Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın, “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak MDK’ye sevkine karar verildi. Söz konusu isimler “tedbirli” olarak disipline sevk edildikleri için hiçbir parti faaliyetine katılamayacaklar.

İşareti Konya’dan verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “disiplin” konusundaki ilk işareti hafta sonu Davutoğlu’nun memleketi Konya’da verdi. Yeni parti kurma girişiminde bulunan isimleri “fitnecilikle” suçlayan Erdoğan, “AK Parti’nin değerlerinde siyaset fitne yarışı değildir, ikbal kapısı değildir. 18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Bugün yol boyunca binlerce Konyalı kardeşimizin bizleri nasıl karşıladığını gördük. Bundan sonra da bu birliğimiz, dayanışmamız, gurura mahkum olmadan ilerleyecek. Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Şimdiye kadar, muhaliflerine yönelik “sözlü” eleştirilerde bulunan Erdoğan, Davutoğlu ve ekibi için disiplin sürecini başlatarak ilk kez fiili olarak da harekete geçmiş oldu.

AKP hükümetlerinde görev alan ve yeni parti kurma çalışmaları yürüten diğer bir eski AKP’li bakan Ali Babacan ile aralarında eski bakanlardan Sadullah Ergin’in de bulunduğu bazı isimler ise AKP’den son birkaç ay içinde istifa etmişti.