Britanya’daki Türk öğrenci sayısı yüzde 73 arttı Britanya, Türk öğrencilerin yükseköğrenim için en çok tercih ettiği ülkelerden biri

Açıklanan son verilere göre, 2017-18 öğrenim yılında Britanya üniversitelerindeki Türk öğrenci sayısı 3 yılda yüzde 73 artarak 285’e ulaştı. Britanya her ne kadar üniversiteye öğrenci kabullerini zorlaştırsa da uluslararası çerçevede yabancı öğrencilerin en popüler ikinci tercihi olmayı sürdürüyor. 2018 yılında Britanya üniversitelerinde 458 bin 490 yabancı öğrenci vardı.

Türk öğrencilerin bu rakama katkısı yüksek. Britanya’da Yüksek Öğrenim İstatistikleri Ajansı’nın (HESA) verilerine göre, 3 yıl önce 3 bin 165 olan Türk öğrenci sayısı bu yıl 3 bin 440’a yükseldi.

HESA’nın verilerine göre İngiltere, Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülke oldu. İngiltere üniversitelerinde geçtiğimiz yıl 3 bin 60 Türk öğrenci eğitim aldı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi Britanya’nın diğer bölgelerinde de kayda değer sayıda Türk öğrenci bulunuyor.

Öğrencilerin başvurduğu lisans seviyeleri göz önüne alındığında en büyük artışın lisans üstü başvurularında olduğu belirlendi. Verilere göre, 2017-18 öğretim yılı için İskoçya üniversitelerinde 220 öğrenci yüksek lisansa kaydolurken, lisans başvurularının sayısı ise 65.

Bunun yanında, Galler’de okuyan Türk öğrenci sayısında düşüş yaşandı. 2014-15 öğretim yılında 195 olan Türk öğrenci sayısı, 2017-18 döneminde 80’e indi. ABD gibi ülkelerin politik sorunlar nedeniyle günden güne çekiciliğini yitirmesi göz önünde bulundurulduğunda Britanya’daki Türk öğrenci sayısının artmaya devam edeceği ön görülüyor.