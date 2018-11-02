İzmir’in simgesine İngiltere’den iki ödül Bu yıl yenilenip 41,7 metre yüksekliğe ulaşan İzmir, Karşıyaka İskele Meydanı’ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Property Awards’ta iki büyük ödüle layık görüldü.

Bu yıl yenilenip 41,7 metre yüksekliğe ulaşan İzmir, Karşıyaka İskele Meydanı’ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Property Awards’ta iki büyük ödüle layık görüldü. 1972 yılında anıtı yapan Prof. Tamer Başoğlu ödülü, yenileme çalışmasını birlikte yürüttükleri Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte aldı.

İzmir’in ve kadın haklarının önemli simgelerinden Karşıyaka İskele Meydanı’ndaki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı İngiltere’den iki ödül birden kazandı. 25 Ekim 2018 Perşembe gecesi Londra’da düzenlenen Uluslararası Property Awards’ta Avrupa’da En İyi Çok Amaçlı Kullanım Alanı ve En iyi Kamu Hizmeti ödüllerini aldı. Törende, anıtı yapan Prof. Tamer Başoğlu ödülü, yenileme çalışmasını birlikte yürüttükleri Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte aldı.

1972 yılında Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu tarafından yapılan ve bu yıl yenilenerek 41,7 metre yüksekliğe ulaşan anıtın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, mermi taşıyan cefakâr Türk Anası, Cumhuriyet ve Demokrasi ile başlayan seçme, seçilme ve her dalda yetişen ve uğraş veren Türk Kadınları (öğretmen, hukukçu, kimyager gibi) simgeleyen kabartma figürler yer alıyor. Cumhuriyet’in 50. yılında açılan ulusal bir yarışmada birincilik ödülü alarak yapımına 1972’de karar verildi, 1973 yılında açıldı.

Türkiye’nin pek çok yerinde simge haline gelen eserleri bulunan Başoğlu’nun en bilenen anıtları arasında ODTÜ Bilim Ağacı, Edirne Lozan Anıtı, Veliefendi Hipodromu Atatürk Anıtı, Konya Ereğli Anıtı, Atçalı Kel Memed, Bakırköy Atatürk Anıtı, Mithat Paşa Çağlayan Anıtı bulunuyor. (HÜRRİYET.COM)