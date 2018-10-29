Her üç gençten biri ne okulda ne de işte Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte partner ülkelerle ilgili eğitimverilerini de paylaşıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte partner ülkelerle ilgili eğitimverilerini de paylaşıyor. Kurum, 18-24 yaş arasında olup ne eğitimde ne de işte yer almayan gençlerin oranını yayınladı. Buna göre Türkiye, yüzde 30.8 ile Makedonya’dan sonra en yüksek orana sahip ikinci ülke. Yani, Türkiye’de her üç gençten biri ne okulda ne de işte. AB üyesi 28 ülkenin ortalaması yüzde 14.3 olurken, AB’nin büyük nüfuslu ekonomileri Almanya, İngiltere ve Fransa’da bu oran yüzde 20’yi geçmiyor. En iyi performans ise yüzde 4.1 ile İzlanda’ya ait. Onu yüzde 5.3 ile Hollanda ve yüzde 6.3 ile Norveç takip ediyor. Bu konuda Türkiye’de kadın ve erkekler arasındaki fark Avrupa’nın en büyüğü. Kadınların yüzde 43.6’sı ne işte ne de eğitimde yer alırken bu oran erkeklerde 18.2. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda kadınların aleyhine bir tablo ortaya çıksa da fark yüzde 10’u aşmıyor.

10 MEZUNDAN 6’SI İŞ BULDU

Eurostat, 2017’de 20-34 yaş grubunda üniversiteyi 1 ile 3 yıl önce bitirmiş gençlerin ne kadarının istihdam edildiğiyle ilgili oranlar da paylaştı. 35 ülkenin verilerine göre Türkiye 61.2 ile sondan dördüncü oldu. Yani her 10 gençten 6’sı iş buldu. İzlanda, 35 ülke arasında yüzde 94.8 ile en iyi oranı yakaladı. Onu, yüzde 94.5 ile Malta ve yüzde 90.9 ile Almanya takip etti. En düşük performanslar ise sırasıyla yüzde 60’ın altında kalan Makedonya, Yunanistan ve İtalya’ya ait. Aynı zamanda İspanya yüzde 71.9, Fransa yüzde 74.4 ve Finlandiya yüzde 77’lik oranlarla AB ortalamasını geçemedi.

KADIN VE ERKEK MAKASI ÇOK BÜYÜK

Cinsiyetlere göre istihdam oranlarına göre ise Türkiye’de erkeklerin yüzde 72.8’i iş hayatına adım atarken, kadınlarda oran yüzde 51.3’te kaldı. Ülkelerde genel olarak erkeklerin lehine bir tablo ortaya çıksa da Türkiye makasın en açık olduğu ekonomi oldu. (HÜRRİYET.COM)