Londra metrolarını kullananlar dikkat! Londra’daki metro istasyonlarında yaşanan hırsızlıklarda, son iki yılda üçte bir oranında artış yaşandı.

Londra’daki metro istasyonlarında yaşanan hırsızlıklarda, son iki yılda üçte bir oranında artış yaşandı.

Geçen yıl Londra’nın yeraltı hatlarında 5 binden fazla hırsızlık kaydedildi.

İngiliz Taşımacılık Rakamlarına göre elde edilen bilgi kapsamında, söz konusu araştırma 2015-16’da yapıldığı zaman sadece 3 bin 800 hırsızlık rapor edildi.

Hırsızlar, işten eve gidildiği sırada saat 18.00- 19.00 saatleri arasında daha fazla görülüyor. Özellikle cumartesi günleri hırsızlık sayısının en fazla yaşandığı günler arasında yer alıyor ve yıl boyunca Cumartesi günleri 900’den fazla hırsızlık olayı yaşandı.

Yapılan araştırmada kadınların erkeklerden 1.4 oranla daha fazla hedef alındığını ortaya koydu.

Elde edilen verilere göre Piccadilly Hattında 864, Victoria Hattı’nda 726, Northern Hattı’nda 673 ve Jubilee Hattı’nda 540 hırsızlık olayı kaydedildi.

TfL’nin Uyum ve Polislik Operasyonları Şefi Graham Daly şunları söyledi:

“Londra’nın ulaşım ağı, her gün yeraltı hattı üzerinde yapılan yaklaşık beş milyon yolcunun çok az bir kısmının suçla karşılaştığı güvenli ve düşük suçlu bir çevredir.

Çalışanlarımız, yardıma ihtiyaç duyduklarında müşterilere yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve suçluların sağlam bir şekilde ele alınmasını sağlamak için polisle yakın bir şekilde çalışıyorlar.”

Politika Uzmanı Operasyon Direktörü Adam Powell ise şöyle konuştu:

“Hırsızlar genellikle bir kişinin dikkatini çekmeye çalışırlar ve dikkat dağıtıcı taktikleri kullanırlar. Genellikle bir telefon, saat, cüzdan, tablet bazen bütün bir el çantası çalınabilir.

Tüp yoğun bir yer, bu yüzden kalabalığın içinde. fırsatçı hırsızlar için bir hedef olmadığınızdan emin olmak önemlidir.”