İngiliz teknoloji şirketi geliyor

İngiltere'nin lider teknoloji şirketlerinden biri Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

28 dakika önce
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İngiltere‘nin lider teknoloji şirketlerinden biri Türkiye‘ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater Slater, Türkiye’nin üçüncü büyük yatırımcılarından olduklarını belirterek, daha fazla İngiliz şirketinin Türkiye’ye geleceğini belirtti. Slater, İngiliz sağlık grubu Bupa’nın sağlık alanında Türkiye’nin ikinci büyük sigorta şirketi Acıbadem Sigorta‘yı satın aldığını da hatırlattı. (SABAH.COM)

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