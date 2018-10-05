Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu

KIRIKKALE'DE üretilen ve ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'de büyük talep gören doğal kaynak suyundan elde edilen tuzdan, Mesut Özil'in de kadrosunda bulunduğu İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden Arsenal de 500 kilo istedi.

34 dakika önce
0 20 Bir dakikadan az

KIRIKKALE‘DE üretilen ve ABDGüney KoreRusya ve İngiltere‘de büyük talep gören doğal kaynak suyundan elde edilen tuzdan, Mesut Özil‘in de kadrosunda bulunduğu İngiltere’nin en köklü futbol kulüplerinden Arsenal de 500 kilo istedi.

Kırıkkale‘nin Delice ilçesinde Türkiye‘nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü. 10 milyon liralık yatırımla 8 ay önce faaliyete geçen tuz tesisinde dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyu sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılarak elde ediliyor.

RUS TAKIMI VE MARATONCULAR DA İSTİYOR

Özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle dünyaca ünlü futbol takımlarının da ilgisini çeken tesisin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı, “Dünya genelinde 15 bin şubesi olan ABD’li market zinciri ve İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Arsenal de bizden tuz istedi. Arsenal’e ilk etapta 500 kilo gönderdik. Rusya’da bir futbol takımı da bizden tuz istiyor. Önümüzdeki günlerde Antalyaspor‘a da göndereceğiz. Maraton yarışlarına katılan sporcular da tuzumuzdan talep ediyor. Sporcuların tuzuma ilgisi ödem yapmaması ve magnezyum oranının yüksek olmasıyla krampları engellemesinden kaynaklanıyor” dedi. (HÜRRİYET.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

4 saat önce
114

Arsenal, Karabağ’ı rahat geçti

5 saat önce
133

BM’nin adalet anlayışına atıfta bulunan Erdoğan: “Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi”

24 saat önce
541

Türkiye’den, İngiltere’ye eğitim ve göçmenlik başvurularında artış…

1 gün önce
652

Brezilya kalçası operasyonu ‘ölüm tehlikesi’ saçıyor: Bir İngiliz kadın daha öldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin