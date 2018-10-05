Mesut’un takımı Arsenal’e 500 kilo Kırıkkale tuzu KIRIKKALE'DE üretilen ve ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'de büyük talep gören doğal kaynak suyundan elde edilen tuzdan, Mesut Özil'in de kadrosunda bulunduğu İngiltere'nin en köklü futbol kulüplerinden Arsenal de 500 kilo istedi.

KIRIKKALE‘DE üretilen ve ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere‘de büyük talep gören doğal kaynak suyundan elde edilen tuzdan, Mesut Özil‘in de kadrosunda bulunduğu İngiltere’nin en köklü futbol kulüplerinden Arsenal de 500 kilo istedi.

Kırıkkale‘nin Delice ilçesinde Türkiye‘nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü. 10 milyon liralık yatırımla 8 ay önce faaliyete geçen tuz tesisinde dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyu sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılarak elde ediliyor.

RUS TAKIMI VE MARATONCULAR DA İSTİYOR

Özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle dünyaca ünlü futbol takımlarının da ilgisini çeken tesisin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı, “Dünya genelinde 15 bin şubesi olan ABD’li market zinciri ve İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Arsenal de bizden tuz istedi. Arsenal’e ilk etapta 500 kilo gönderdik. Rusya’da bir futbol takımı da bizden tuz istiyor. Önümüzdeki günlerde Antalyaspor‘a da göndereceğiz. Maraton yarışlarına katılan sporcular da tuzumuzdan talep ediyor. Sporcuların tuzuma ilgisi ödem yapmaması ve magnezyum oranının yüksek olmasıyla krampları engellemesinden kaynaklanıyor” dedi. (HÜRRİYET.COM)