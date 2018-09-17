Türk bilim adamı FEPS’nin Genel Sekreteri oldu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji biliminin uluslararası öncü kuruluşlarından Avrupa Tıp Fizyoloji Dernekleri Federasyonu (FEPS) Genel Sekreterliği'ne yeniden seçildi.

3 saat önce
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji biliminin uluslararası öncü kuruluşlarından Avrupa Tıp Fizyoloji Dernekleri Federasyonu (FEPS) Genel Sekreterliği’ne yeniden seçildi.

TÜSEB’den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yılmaz’ın güçlü bir bölgesel organizasyon olan FEPS’in genel sekreterlik görevini 2018-2022 yılları arasında yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Yılmaz’ın bu göreve seçilen ilk Türk bilim adamı olduğu belirtilen açıklamada, dünya tıbbi fizyoloji camiasının kurumlarından olan FEPS’nin 1991 yılında kurulduğu ve o tarihten beri Avrupa’daki tüm fizyoloji derneklerinin bir üst kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

AlmanyaİngiltereFransaİtalyaRusyaAvusturyaİsveçNorveçDanimarkaİsviçreBelçika ve Hollanda gibi 34 ülkenin üye olduğu federasyon seçimlerinde Yılmaz’ın yeniden aday gösterildiği aktarılan açıklamada, İngiltere’nin Londra şehrinde 15 Eylül‘de yapılan FEPS Genel Kurul toplantısında ikinci defa genel sekreter olmaya hak kazandığı belirtildi. (HABERLER.COM)

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