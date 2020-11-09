İADD, Atatürk’ü anma panel’i düzenliyor

3 hours önce
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İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD) tarafından ebediyete intikalinin 82’inci yıldönümünde Atatürk’ü anma amacıyla diital ortamda program düzenliyor.

İADD tarafından düzenlenen online panel, 10 Kasım Salı akşamı İngiltere saai 18:00’da gerçekleşecek.

İADD Bilim Kurulu Başkanı Prof Dr. Belma Ötüş Baksett, gazeteci ve yazar Zeynep Oral, Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr Orhan Çekiç ve eski milletvekilli  Dr. Onur Öymen, panele konuşmacı olarak katılacak.

Atatürk’ün sevdiği şarkıları ise Melek Yalçın, Özgür Tandoğan Canyurt ve Burak Gülşen tarafından seslendirilecek.

İADD tarafından şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılında O’nu her zamankinden daha çok özlem,sevgi ve saygıyla anıyoruz. Tüm üye ve dostlarımız davetlidir.”

Zoom üzerinde düzenlenecek olan panele katılmak için Zoom detayarı –

Meeting ID:  882 2733 2376

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