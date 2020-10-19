KTGAB: “Bu yıl öğrenciler için daha düşük üniversite ücretleri olmalı”

İngiltere üniversitelerinde eğitim gören yüz binlerce öğrenci okul ücretlerine indirim için imza kampanyası düzenledi. Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere (KTGAB) imza kampanyasına destek için çağrıda bulundu.

https://petition.parliament.uk/petitions/552911 adresinden sürdürülen ve 19 Ekim itibari ile 160 binden fazla kişinin desteklediği kampanya kapsamında öğrenciler, öğrenim ücretlerine indirim istiyorlar. Yeni tip koronavirüs salgınında dolayı çevrimiçi olarak derslere devam eden üniversite öğrencileri, kullanmadıkları derslik ve tesisler ile bu yıl ki okul harçlarına indirim yapılması gerektiğini ve hükümet tarafından göz ardı edildiklerini ileri sürüyor.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, online eğitim bitene kadar öğrenciler için daha düşük üniversite öğrenim ücretleri olması için imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Londra Gazete’ye konuşan KTGAB yönetim üyesi Hüseyin Esmeroğlu, kampanya için geniş çaplı desteğe rağmen, öğrencilerin tamamen göz ardı edildiğini ve taleplerinin dikkate alınmadığını savundu.

İmza metninde üniversitelerin sadece online eğitim için açık olduğundan tüm öğrencilere bu yıl öğrenim ücretlerinden geri ödeme yapılması gerektiğini ileri süren Esmeroğlu, binlerce öğrencinin desteklediği şu görüşleri dile getiriyor:

“Birleşik Krallık’taki öğrencileri, üniversiteye geri döndü ama dersler ağırlıklı olarak online gerçekleşiyor. Bu nedenle İngiltere hükümeti, öğrenim ücretlerimizi düşürmeli ve öğrenim dönemimizdeki eksikler için iade yapılmalı. Sadece powerpoint programının kullanıldığı online eğitim için 9,250 bin pound okul ücreti çok fazla. Tüm ödev ve değerlendirmeler gözden geçiriliyor. Okul ücretlerimizle karşılanan saha gezileri iptal edildi. Öğrencilerin, ücreti baştan alınan 4 bin ila 8 bin pound arasındaki yurt konaklamaları, kullanılmamasına rağmen öğrenci borçlarına eklendi. Genel olarak, üniversite kalitesi ve eğitimi bu yıl kötü ve kesinlikle 9,250 bin pound değerinde değil.”

Bağımsız Parlamento Standartları Kurumu’nun yeni önerileri, milletvekilleri önümüzdeki Nisan ayından itibaren 3 bin pound’dan fazla maaş zammı alabilir açıklaması ile ilgili yorum yapan Esmeroğlu, şunları söyledi:

“Öğrencilerin üniversite harçlarına indirim yapmayı düşünmeyin yetkililer, milletvekilleri için 3 bin pound’dan daha fazla maaş zammı yapmayı düşünüyor. Bu doğru değil. Binlerce kişi koronavirüs salgını ve Brexit belirsizliğinden dolayı işten çıkarıldı veya ciddi bir ekonomik savaşı vermekle meşgul. Bu koşullarda milletvekillerinin maaşlarına zam yapılması sorgulanmalı.”