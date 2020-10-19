Yeni British Airways patronu Sean Doyle, karantina kuralları devam ederse İngiltere’nin ‘geride kalacağı’ konusunda uyardı

Doyle ayrıca uçuştan kaynaklanan halk sağlığı riskinin düşük olduğu konusunda ısrar etti.

2020’nin başından bu yana 1.2 milyar insanın seyahat ettiğini ancak uçuşlarla bağlantılı yalnızca 44 koronavirüs vakası olduğunu öne süren endüstri kuruluşu IATA’nın verilerine işaret etti.

Havayolları 2050 konferansında şunları söyledi: “İnsanlara güven vermenin en iyi yolunun uçmadan önce güvenilir ve uygun fiyatlı bir test uygulamak olduğuna inanıyoruz.