Yeni British Airways patronu Sean Doyle, karantina kuralları devam ederse İngiltere’nin ‘geride kalacağı’ konusunda uyardı

4 hours önce
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British Airways’in yeni genel müdürü, İngiltere’nin karantina rejimi yoluyla seyahatten caydırmaya devam etmesi halinde “geride kalacağı” konusunda uyardı.

Doyle ayrıca uçuştan kaynaklanan halk sağlığı riskinin düşük olduğu konusunda ısrar etti.

2020’nin başından bu yana 1.2 milyar insanın seyahat ettiğini ancak uçuşlarla bağlantılı yalnızca 44 koronavirüs vakası olduğunu öne süren endüstri kuruluşu IATA’nın verilerine işaret etti.

Havayolları 2050 konferansında şunları söyledi: “İnsanlara güven vermenin en iyi yolunun uçmadan önce güvenilir ve uygun fiyatlı bir test uygulamak olduğuna inanıyoruz.

 

“Birleşik Krallık için bu yaklaşım, Birleşik Krallık’taki NHS test sistemleri üzerindeki ve karantina sistemini denetleme üzerindeki stresi azaltıyor.

“Yurtdışına yakın komşularımıza bakarsak, bazı ülkeler tarafından iş seyahatlerine ve hatta turizme öncelik verildiğini görüyoruz.

“Ekonomiyi yeniden hareketlendirmemiz gerekiyor ve bu, insanlardan 14 gün karantinaya almalarını istediğinizde mümkün değil.

“Karantina süresi yedi güne indirilse bile, insanların buraya seyahat etmeyeceği ve İngiltere’nin geride kalacağına inanıyoruz.”

Enfeksiyon oranlarının yükseldiği ve yerel kısıltmalar yoluyla NHS üzerindeki baskıyı hafifletme çabalarını artırdığı göz önüne alındığında, hükümetin bu aşamada pes etmesi pek olası görünmüyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, bu ayın başlarında, karantina kurallarının gevşetilmesi umuduyla İngiltere’ye giriş noktalarında kullanılacak bir test rejimi oluşturmayı amaçlayan yeni bir görev gücü kurulduğunu duyurdu.

Konferansta, pandeminin havacılık üzerindeki “yıkıcı” etkisini fark ederken, sınır testlerinin “asemptomatik olarak virüsü taşıyanlara ilişkin yeterli bilgiyi yakalayamayacağına” dair endişelerin de olduğunu söyledi.

British Airways’in virüs krizi yeniden yapılandırmasını tamamladığında 13.000 kişiye kadar işten çıkarması bekleniyor.BA daha önce, talebin 2023 yılına kadar kriz öncesi seviyelerine dönmesini beklemediğini söylemişti.

Bununla birlikte, Flybe’nin yönetimden satın alındığı doğrulandığında ve yeni sahiplerinin 2021’in başlarında bir noktada bölgesel uçuşlara devam etmeyi umduğu doğrulandığında, Pazartesi günü havacılık için daha iyi bir haber oldu.

 

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