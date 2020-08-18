Helin Binboğa: “Üniversite hayallinin paramparça olan öğrencilerden biriyim”

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği üniversite yerleştirme (A-Levels) sınav sonuçları geçtiğimiz hafta 13 Ağustos’ta açıklandı. Açıklanan sınav sonuçlarında ülke genelinde başarı oranının yüzde 36 düştüğü kaydedildi.

Britanya’daki okul müdürleri ve öğrencileri A-Levels sonuçlarına karşı tepki gösterdi. Okul müdürleri tarafından yapılan açıklamaya göre, çıkan sonuçların gereğinden fazla düşük ve bunun ‘adaletsiz ve anlaşılmaz’ olduğu ifade edildi.

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen sınavların, öğretmenlerin tahmin ettiği sonuçlarından yüzde 36 daha fazla düşük olduğu belirtildi.

17 Ağustos Pazartesi günü ise, İngiltere’deki A-Levels ve GCSE öğrenciler için hükümet tarafından yeni bir karar alındı. Öğrencilerin sonuçları algoritma yerine öğretmenler tarafından tahmin edilen notlar verilecek .Hükümet yetkilileri de verdikleri karardan U dönüşü yaparak, öğrencilerin sınav sonuçlarının öğretmenlerin tahmin edeceği notlara sayesinde belirleneceği açıklandı. Ancak bu karar BTEC Level, 1, 2 veya 3 için geçerli olmayacak.

İngiltere Eğitim Konsorsiyum Başkanı Nuriye Mertcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin kararı hakkında şöyle bilgi verdi:

“Yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin 13 Ağustos Perşembe günü aldıkları sonuçlar okul tarafından belirlenen CAG’lardan daha düşükse, sınav notu daha yüksek olan CAG notuna değiştirilecektir. Bu sadece A’Level ve GCSE sonuçları için geçerlidir. Level 1, 2 ve 3 Vocational ve BTEC sonuçları, OFQUAL tarafından belirlendikleri gibi kalıp, değişmeyeceklerdir. Okulların belirlediği CAGdan memnun olmayan öğrenciler yine sonbahar sınavlarına katılabilecektirler.”

Londra Gazete olarak bu hafta 18 yaşındaki genç ve başarılı bir öğrenci Helen Binboğa ile yaşanan bu süreci yakından değerlendirdik.

Geçtiğimiz hafta hükümetin aldığı karar çerçevesinde beklediğinden daha düşük bir not alan Helen Binboğa, yaşadığı hayal kırıklığını Londra Gazete ile paylaştı.

Binboğa, Birleşik Krallık’ta binlerce öğrencinin, standartlaşma sürecinden ciddi bir şekilde etkilendiğini ifade ederek, şu açıklamaları yaptı:

“18 yaşında bir öğrenci olarak, matematik, biyoloji ve ekonomi alnında A-Levels eğitimi alıyordum. Öğretmenlerim tarafından tahmini notlarım is AAB’di. Herkes gibi benim de üniversite’ye gitme gibi bir hayalim vardı, iyi notlar elde edip City University of London’da, Muhasebe ve Finans bölümünü okumayı hedefliyordum. Ancak beklediğimden daha düşük notlar aldım. Anne ve babamın göçmen olması ile birlikte bende etnik bir azınlığın parçasıyım, dolaysıyla bu ülkede özellikle azınlık grupları hedef alan kararların üretildiğini de gözlemledim yıllarca.

HATALARIMIZ GELECEĞİMİZ BELİRLEYECEK

Ne yazık ki, üniversite hayallinin paramparça olan öğrencilerden biriyim bende. A-Levels sınavlarından önce yapılan hazırlık sınavların amacı; öğrencilerin nerede olduklarını görmek ve hatalarından ders almalarına şans tanımak. Ancak, alınan karar doğrultusunda hatalarımız geleceğimiz belirleyecek. Eğitim hayatımızda bize her zaman hazırlık sınavlarımızda elde ettiğimiz notların geleceğimizi belirlemeyeceği söyleniyordu, fakat daha sonra tam tersi olması bizim için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

HAYALLERİMİZ ELİMİZDEN ALINIYOR

21.yüzyılında bir genç olarak, çok farklı zorluluklara karşı maruz kaldık. Biz öğrenciler sadece eğitim bakısına maruz kaldık, aynı zamanda eğitimin dışında zihinsel, fiziksel ve duygusal boyutlarda artan standartlara karşı sürekli baskı altında olduk. Son iki yıldır, öğrenciler A-Levels konusunda çok fazla baskı yaşıyordu ve şimdi sistemik bir önyargı nedeniyle hayallerimiz elimizden alınıyor. Açıklanan verilere göre, öğrencilerin başarı oranı yaklaşık yüzde 40 oran ile düştü.

MUHAFAZAKÂRLAR GELECEĞİMİZİ ÇALIYOR

Muhafazakâr hükümeti tarafından oluşturulan bir Ofqual algoritmasına dayalı olarak not verilen sistemde, özellikle işçi sınıfı veya dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencileri etkilemiştir. Bu sistem, öğrenciler tam potansiyelini yansıtmıyor. Bu, zengin sınıfın üstünlüğünü korumak ve bizlere başka bir zihinsel zorunluk yaratmak için yapılan bir haksızlıktır. Ayrıca, özel okullarda A* – A notlarında orantısız bir artış olması da oldukça endişe vericidir. Yüzde 4,7 rakamı, geçen yıla göre ciddi bir artış görünüyor. Bu sınav sonucu belirleme yaklaşımı, göz ardı edilmelidir. Muhafazakârlar geleceğimizi çalıyor.

ALINAN KARARDAN HALA MEMNUN DEĞILIM

17 Ağustos Pazartesi alınan karar, öğrencilerin CAG notları sınav sonuçlarının belirleneceği açıklanmıştı. Bu bir nebze iyi bir haber, ancak verilen not esas olarak yaptığımız hazırlık sınavlardan etkileniyor. Ve birçok okulda bu güvenilir bir şekilde yapılmadı, bu nedenle alınan karardan hala memnun değilim. Tahmin edilen notlarımla ile eğitim gördüğüm A-Levels konular, aslında benim kabiliyetimi ortaya koyuyor. Bununla birlikte benim kişisel çalışmalarım, bu tahmin edilen notlarımı elde etmemi sağlayacaktı. Ancak sistem buna engel oluyor.”