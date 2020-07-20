İADD: ‘Günümüzde Lozan’ konferansı dijital ortamda gerçekleşecek

18 hours önce
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İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenecek olan “Günümüzde Lozan” adlı online konferansta konuşmacılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyet tarihlerine değinecek.

İADD’nin 2016 yılında başlattığı ‘Atatürk ve Türk Devrimi’ programları dijital platformda devam ediyor.

25 Temmuz Cumartesi akşamı, Zoom üzerinden gerçekleşecek olan konferansta konuşmacılar özellikle Lozan Barış Antlaşmasını değerlendirecek.

‘Günümüzde Lozan’ adlı konferans Dr Enis Üser tarafından yönetilecek, Dr Onur Öymen ve Doç Dr Orhan Çekiç’de konuşmacı olarak katılacak.

İADD yönetim kurulu tarafından konferansla ilgili şu açıklama yapıldı:

“25 Temmuz 2020, Cumartesi akşamı dijital ortamda (ZOOM) özgür ve bağımsız bir ulusun doğmasına sebep olan iradeyi temsil eden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nı her yönüyle değerlendireceğimiz bir konferans düzenliyoruz. ‘Günümüzde Lozan’ konulu konferansımızda çok değerli konuşmacılarımızı sizlerle buluşturacağız. Bu önemli konferansımıza siz değerli üye ve dostlarımızı bekliyoruz. Konferans duyurusunu lütfen arkadaş ve dostlarınızla paylaşmanızı rica ederiz.”

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