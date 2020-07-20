Nigel Pearson, Watford ile yollarını ayırdı
Premier Lig ekibi Watford’da Nigel Pearson dönemi sona erdi.
Kuzey Londra’da ekiplerinden Watford, kulübün resmi web sitesinden yaptığı açıklamda Aralık 2019’da takımın başına geçen 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson’ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
Pearson, Javi Gracia ve Quique Sanchez Flores’ten sonra bu sezon Watford’da görev yapan üçüncü teknik direktör olmuştu.
Premier Lig’de 36 haftada 34 puan toplayan Watford, düşme hattının üç puan üstünde 17. sırada yer alıyor.