Belediye meclis üyemiz sağlıkçılar için kirli çamaşır torbası dikti

Enfield Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karahasan, koronavirüs salgını dolayısıyla sağlık çalışanları, polis ve itfaiye görevlilerinin kirli çamaşırlarını koyabileceği çamaşır torbası dikiyor.

Asıl mesleği kuru temizleme olan ve 47 yıldır kendine ait iş yerini yöneten Ahmet Karahasan, beş kez üst üste meclis üyesi oldu. Çevre dostu geri dönüşümlü kumaşlardan 500 adet çamaşır torbası diken Karahasan’ın hedefi 4-5 bin adet üretmek. Her bir torbanın dikiminin 10 dakika sürdüğünü anlatan Karahasan, bu projeyi kısa bir süre önce 4-5 kişiyle başladıklarını belirtti. Kumaşların Tottenham’da hayırsever bir iş insanı tarafından bağışlandığı ifade eden Karahasan, kesim işlemlerinin yine iş insanı Tuncay Sönmez ve eşi Petra Sönmez tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

YASTIK KILIFI VE ÇARŞAF DA DİKİLECEK

İnsanlar evlerinde kalırken, en çok risk grubunda bulunan meslek grubu doktorlar ve sağlık çalışanlarının olduğunu belirten Karahan, “Bu insanlar bizim için kendilerini ölüme atıyorlar. Bu zorlu süreçte ne kadar katkımız, faydamız olursa o kadar iyidir. Biz de onlar için nelere yapabileceğimizi düşünürken bu fikir geldi aklımıza” dedi. Sağlık çalışanlarının kendilerinden çok ‘Ya bir yakınıma bulaşırsa’ korkusu yaşadığına işaret eden Karahasan, beraberinde üniformalarının hijyeni açısından da tedirgin olduklarını dile getirdi. Görevlilerin bundan böyle kirli çamaşırlarını mesai bitimi ardından imal ettikleri bu torbalar içerisine koyabileceklerini kaydeden Karahasan, böylece yeni ve kullanılmış giyeceklerin karışmasının önüne geçilmiş olacağını söyledi. Hazırlanan torbaların Londra Ambulans Servisi’ne bağışladıklarını belirten Karahasan, North Middlesex Universitesi Hastanesi için de yastık kılıfı ve çarşaf dikmeyi hedeflediklerini belirtti.