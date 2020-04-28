British Airways 800 pilotu işten çıkarıyor

İngiltere’nin en büyük hava yolu şirketi British Airways, koronavirüs salgınının sektörü durma noktasına getirmesi üzerine 800 pilotu işten çıkarma kararı aldı.

Koronavirüs salgınının büyük darbe vurduğu havacılık sektöründe, işten çıkarmalar devam ediyor.

İngiltere’nin ulusal havayolu şirketi British Airways, 800 pilotu işten çıkarmayı planlıyor. İngiltere’nin en büyük hava yolu şirketi olan British Airways’in toplamda 4 bin 500 pilotu bulunuyor.

Şirket, Nisan’ın ilk yarısında yaptığı açıklamada 30 bini aşkın kabin ve yer personelinin sözleşmesini askıya alacağını açıklamıştı.

Virgin Atlantic satışa çıkarıldı

Virgin Atlantic’in kurucusu Richard Branson, The Telegraph gazetesinin haberine göre Virgin Atlantic için alıcı arıyor.

Branson, daha önce yaptığı açıklamada “Şirketin ayakta kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak seyahatlerin ne zaman başlayacağı belirsiz ve uçakların ne kadar süre havalanamadan kalacağını bilmiyoruz. Bu durumda devlet desteğine ihtiyacımız olacak” dedi. Günümüze geldiğimizde ise Mayıs sonuna kadar İngiliz hükümetinden yardım gelmediği taktirde havayolu şirketini satacak.

İngiliz havayolu şirketinin %51’i Branson’a aitken geriye kalan %49’u ABD’li havayolu şirketi Delta’ya ait. Şirketin diğer hissedarı olan Delta da korona virüsün yarattığı kriz ortamında hayatta kalmaya çalışıyor.

Branson daha öncesinde çalışanlarını sekiz haftalık ücretsiz izne çıkardığı için İngiliz kamuoyu tarafından eleştirildi.

Dünya havacılık sektörü tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Nisan 2019 ile mukayese edildiğinde Nisan 2020’de dünya uçak kapasite kullanımı yüzde 70 ile 80 düşmesi havacılık sektöründen 314 Milyar dolarlık kayıp yaşanmasına sebep oldu.