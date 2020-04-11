Kıbrıslı toplum üyemiz Mustafa Enver’i de Korona salgınında kaybettik

7 hours önce
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Koronavirüs salgını bugun ikinci bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı.

Kıbrıslı toplum üyelerimizden Yeşilköylü, 67 yaşındaki Mustafa Enver’in de salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 75 kişiye ulaştı.

Virüsten sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenli toplum üyelerimizin sayısı 23’e ulaşırken, Kıbrıs kökenlilerin sayısı ise 52’ye yükseldi.

Virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin, vefat eden kişilerin ölüm sebeplerini açıklamamasına Demokratik Güç Birliği’nden tepki geldi. DGB yaptığı yazılı açıklamada “Halkımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Ancak bu doğal bir salgın ve hayatını kaybeden her canımızın ölüm nedenini açıklamak aynı zamanda bir sorumluluk gereğidir. Çünkü virüs bulaşıcı ve virüsün bulaştığı kişinin temas ettiği kişilerin kendini izole etmesi gerekmektedir. Biz bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Tekrar tüm canlarımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, sevenlerine ve yaslı ailelerine baş sağlığı dileriz.

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