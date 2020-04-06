Engin Yorgancı’nın kanser olan eşi Mena için yardım kampanyası

İngiltere Türk toplumunun sevilen simalarından iş insanı Engin Yorgancı’nın kanser olan ve uçuş yasağı nedeniyle İstanbul’dan Londra’ya dönemeyen eşi Mena için yardım kampanyası düzenlendi.

Thomas Hasan tarafından başlatılan kampanyaya katkıda bulunanlar iki çocuk annesi Mena’nın hayatta kalmasına destek veriyor.

MİKTARI ÖNEMLİ DEĞİL

Uçuş yasağı sebebiyle İngiltere’ye dönemeyen ve İstanbul’da kalan Mena’ın ameliyatının İstanbul Acıbadem Hastanesinde yapılacağı duyuruldu.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin yapacakları yardım miktarının önemli olmadığı belirtildi.

Engin Yorgancı’nın eşi ve iki çocuğunun annesi olan Mena’ya, 2. aşama pankreas kanseri teşhisi kondu. Hızla büyüyen kanserin bir sonraki aşamaya geçmesi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

KAMPANYAYA DESTEK OLMAK İÇİN

Mena’nın ameliyat parasının tamamlanması başlatılan yardım kampanyasına 600’den fazla yardımsever destek vererek 32 bin pounddan fazla para topladı. 50 bin pound toplamayı hedefleyen kampanyaya destek vermek isteyenler, aşağıdaki linki tıklayarak istedikleri miktarda yardımda bulunabilirler:

https://www.crowdfunder.co.uk/help-mena