Kıbrıslı bir toplum üyemiz daha Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

İngiltere’de Koronavirüs yayılmaya ve can almaya hızla devam ediyor. Ülkede görülmeye başladıktan günler sonra bazı toplum üyelerimizin de ölümüne sebep olan virüs, bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk 77 yaşındaki Güney Tarzan’ın da Koronavirüsü sebebiyle vefat ettiği duyuruldu.

Acı haber Tarzan’ın Kıbrıs’taki ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.