Londra’da cemaatle kılınan namazlar yasaklandı

\r\n\r\nLondra'da korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeni ile cemaatle k\u0131l\u0131nan namazlar yasakland\u0131.\r\n\r\n\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda \u00fclkeler tedbirlerini artt\u0131rmaya devam ediyor.\r\n\r\nBa\u015fkent Londra'da korona vir\u00fcs ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda cemaatle k\u0131l\u0131nan namazlar yasakland\u0131. Ilford \u0130slam Merkezi taraf\u0131ndan cuma namaz\u0131 internet \u00fczerinden yap\u0131lan canl\u0131 yay\u0131n ile k\u0131l\u0131nd\u0131. \u0130mam, ibadet edenlere bu yasa\u011f\u0131n korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131na engel olmak i\u00e7in al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.