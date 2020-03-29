Londra’da cemaatle kılınan namazlar yasaklandı

Londra’da korona virüs salgını nedeni ile cemaatle kılınan namazlar yasaklandı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

Başkent Londra’da korona virüs ile mücadele kapsamında cemaatle kılınan namazlar yasaklandı. Ilford İslam Merkezi tarafından cuma namazı internet üzerinden yapılan canlı yayın ile kılındı. İmam, ibadet edenlere bu yasağın korona virüs salgınına engel olmak için alındığını duyurdu.