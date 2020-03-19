Arpalık Göçü belgeseli Londra’da büyük beğeni topladı

KIBRIS’TA Rumlar tarafından yapılan baskınlar ve katliamlar sonucu evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan Arpalık sakinlerinin hatıraları on yıllar sonra çekilen belgeselle yeni nesillere aktarılıyor.

Bu kapsamda Kıbrıs Türklerinin 1964’te yaptığı zorunlu göçü gözler önüne seren belgesel için GAU İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir Londra’ya geldi.

Yunus Emre Kültür Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleşen bir etkinlikle toplum üyelerimizle buluşan Arpalık Göçü belgeseli büyük beğeni topladı.

Belgesel gösterimi öncesi konuşmalar yapılırken, ilk söz alan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı oldu. “Hepinize öncelikle Korona’sız günler dilerim.” diyerek sözlerine başlayan Tuncalı, virüs sebebiyle katılımın az olmasının kendisini üzdüğünü fakat salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı içinse mutlu olduğunu ifade etti. Belgeselin Londra’da gösterilmesinde katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür eden Tuncalı, “Bizler haklı mücadelemizi, yaşadığımız sorunlarımızı dünyaya aktarmak, anlatmak için çalışıyoruz. 7 Şubat 1964 tarihinde Arpalık köyünde yaşanan şanlı direniş de bu acılarımızdan biridir ama belki de çok bilinmeyenidir. Yaşananları unutturmamak için destanları hatırlamalıyız ve gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Tarihimizi iyi öğrenmek çok önemlidir. Bu sebeple az bilinen Arpalık Göç’ünü tarih sayfalarından seyirciye aktaran ve bu fikir üzerinde çalışan, belgeseli hazırlayan tüm ekip elemanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Muhakkak ki her ülkenin tarihi hakikatleri ortaya koyduğunuz ölçüde kıymet kazanmaktadır.” deyip, şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andığını dile getirdi.

Tuncalı’ının ardından söz alan Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, hazırlamış olduğu sunumla Rum kesiminin gazetecilik faaliyetlerinin tarihsel sürecini anlatarak, Rumların “kara propaganda” ile dünyayı yanılttıklarını dile getirdi.

Daha sonra söz alan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Federasyonu – Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet söz alarak, “Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek, geçmişimizi iyi bilmekten geçer. Bu çalışma da mücadele yıllarımızda yaşadıklarımızdan bir örnektir. Bu ve buna benzer yaşanmışlıkları gündeme getirmek, o günleri yaşamamış gençlerimizi bilgilendirmek geleceğimiz için çok önemlidir. Böyle çalışmaların görüşme masasında olanlara hatırlatma ve uyarı olmasını dilerim. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, Anadolu halının kurtuluş mücadelesinin küçük bir versiyonudur. Canla, kanla kazanılmış toprakların masada verilmesine ne Kıbrıs Türk halkı ne de Anavatanımız evet diyecektir.” dedi.

Ardından söz alan Kıbrıs Türk İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bekai, Arpalık’ın ve yaşanan zorunlu göç hakkında bilgiler vererek, Kıbrıslı Rumların propagandalarıyla tüm dünyayı uydurdukları yalanlara inandırdıklarını ifade etti.

Son konuşmayı yapan belgeselin mimarlarından Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yar. Doç. Muhammet Özdemir, belgeseli neden çektiklerini anlatarak sözlerine başladı:

“Artık iletişim çağında yaşıyoruz; gençlerimiz çok fazla okumuyor daha çok görselle ilgileniyor. Çocuklar bile sosyal medya kullanıyor ve enformasyon kirliliği içinde ne verilirse onu alıyorlar. Biz de sosyal medya üzerinden yayımlayabileceğimiz kısa belgeseller çekme kararı aldık.”

Belgeselin çekiminde elindeki tüfekle Rumlara karşı direnen bir genç kadının fotoğrafından etkilendiğini dile getiren Özdemir, söz konusu kadınla tanışma fırsatı yakaladıklarını fakat geçirdiği rahatsızlık sebebiyle geçen Ocak ayında hayatını kaybettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından belgesel izlenerek, katılımcılarım soruları yanıtlandı